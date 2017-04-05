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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/12/50167.html

Спорт

В Онеге прошли областные соревнования по биатлону

В Онеге прошли областные соревнования по биатлону
Фото пресс-службы "Водника"
В Онеге прошли открытые областные соревнования по биатлону, в которых приняли участие 76 спортсменов из Архангельска, Новодвинска, Онеги и Череповца.

Откровенным сюрпризом для всех любителей биатлона стало участие в соревнованиях заслуженного мастера спорта по пулевой стрельбе из Новодвинска Леонида Екимова.
Подопечный заслуженного тренера России Александра Поздеева вышел на старт индивидуальной гонки на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Надо отметить, что к онежским биатлонным испытаниям Леонид готовился с декабря прошлого года. А лыжные гонки всегда являлись необходимой составной частью его тренировочного процесса. 

Что сказать о результате мастера в стрельбе из малокалиберного пистолета? Будь в руке Екимова его любимое оружие, наверное, все мишени на стрельбище оказались бы закрытыми. К сожалению, с винтовкой дела оказались не столь впечатляющими. Допустив 10 промахов, Леонид показал на финише время – 1 час 14 мин. 25 сек. Что ж, лиха беда начало, а свою порцию аплодисментов наш прославленный земляк вполне заслужил.

Теперь о тех, для кого биатлон является главным и любимым видом спорта. Они собрались в Онеге, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Спортсмены соревновались в шести возрастных категориях.

В индивидуальной гонке с малокалиберным оружием победителями в своих возрастных группах стали: Павел Елагин, Полина Перина, Илья Чирков, Яна Перепелица, Владимир Константинов, Анна Жеребицкая (все – Онега), а также Леонид Екимов (Новодвинск). 

В спринте не было равных Павлу Елагину, Полине Периной, Илье Чиркову, Яне Перепелице и Ирине Рессиной (все – Онега). 

В заключительные два дня соревнований на старт вышли самые юные участники. Они стартовали налегке без оружия, а пневматические винтовки ждали их на стрельбище. В индивидуальной гонке первенствовали: Илья Макаров, Виолетта Микшина, Антон Кренев (все – Онега) и Анна Баранова (Архангельск). 

В спринте первыми финишировали: Юлия Комкова, Максим Юрченков, Вера Никулина и Георгий Конобеев (все – Онега), а также Анна Баранова (Архангельск). 

Стоит отметить и гостей соревнований, которые стали призёрами. Так, новодвинцы Максим Жданов и Максим Сенчуков завоевали «серебро», а Матвей Хухрин – «бронзу». В активе архангелогородцев Григория Шабашова и Олега Корепина бронзовые награды. 

Отдельно выделим череповчан. Они приехали в Онегу вместе со своим наставником Николаем Викторовым. В далёком уже 1990-м году нынешний тренер отделения биатлона ДЮСШ-4 принимал здесь участие в Беломорских играх. 

Он решил показать своим воспитанникам дорогие его памяти места, где когда-то он боролся за награды престижных соревнований по биатлону. Его ребята не только познакомились с онежскими лыжными трассами и стрельбищем, но и сумели завоевать четыре медали. Семён Шорохов увёз в родной город два «серебра». Такую же награду добыл в Онеге и Артём Ионов. «Бронзой» отметился Даниил Илюхин, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».

Вчера 16:41

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