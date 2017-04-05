Штатный состав мастеров спорта в Поморье увеличился

В наградной список вошли пять представителей настольного тенниса – Олеся Молодцова, Елисей Полуянов, Анна Попова, Анастасия Фомина и Виктор Шалимов. Получат мастерские значки и удостоверения четыре шашиста – Георгий Таранин, Денис Федотов, Кира Лашко и Анастасия Оборина.
На трёх мастеров спорта стало больше в полку наших пауэрлифтёров. Этого звания удостоены Виктор Попов, Сергей Саликов и Артём Самухин. Новоиспечёнными мастерами спорта отныне также являются пловец Алексей Мазалев, представительница спортивной гимнастики Виктория Васильева и бронзовый призёр недавнего первенства Архангельской области по художественной гимнастике в Мирном, хозяйка соревнований Вероника Лосевич.
Поздравляем наших земляков и желаем им новых спортивных достижений!
Александр Галин