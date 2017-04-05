Архангельская гимнастка едет на просмотр к главному тренеру сборной России

Впервые в истории архангельской гимнастики Полина Фильченко приглашена в Москву на просмотр перспективных спортсменок к главному тренеру сборной России по художественной гимнастике.

Полина – воспитанница тренеров регионального центра развития спорта «Водник» Анастасии Звездиной и Анастасии Гладышевой.

—Мы абсолютно счастливы. Я даже сперва подумала, что это какой-то розыгрыш. Это отличный стимул для нас, для наших воспитанниц двигаться вперед, еще больше тренироваться и развиваться, совершенствоваться. Это общий успех нашей школы, – говорит Анастасия Звездина.

В феврале Полина Фильченко была приглашена в Москву для выступления на Гран-при по художественной гимнастике, где талантливую девочку и заметили тренеры сборной России.

Просмотр архангельской гимнастки у Ирины Винер, воспитавшей не один десяток чемпионок мира и несколько олимпийских чемпионок, состоится 26 апреля, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».