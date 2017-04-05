В Архангельске стартовала Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады

В Архангельск приехали 142 участника из 14 регионов России. В этом году участников ждут соревнования по настольному теннису, Юнифайд-настольному теннису, волейболу и Юнифайд-волейболу.

Кроме спортсменов из нашего региона, в спартакиаде примут участие атлеты из Мурманской, Ленинградской, Смоленской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской и Вологодской областей, Пермского и Краснодарского краев, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга и Москвы. Команды Мурманской и Тюменской областей, а также Республики Удмуртия в столицу Русского Севера приехали впервые.

Спартакиада проходит на территории спортивного комплекса «Норд-Арена» и ДЮСШ №1. Соревнования являются отборочными для Европейского турнира по волейболу, который пройдёт осенью в Польше.

В рамках спартакиады состоятся также соревнования по юнифайд-волейболу и юнифайд-настольному теннису. Юнифайд-спорт – это программа, которая предоставляет возможность атлетам специальной Олимпиады (детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями) и их партнерам (здоровым спортсменам) вместе тренироваться и участвовать в соревнованиях в качестве одной команды и направлена на устранение барьеров, существующих между людьми с особенностями интеллектуального развития и обществом, - сообщает пресс-служба областного правительства.