Байдарочник Илья Ситников завоевал «серебро» в Краснодаре

В Краснодаре сегодня завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. За награды боролись 300 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, неоднократные победители и призёры международных и российских соревнований.

К сожалению, архангельскую школу гребли смогли представить только два спортсмена – Илья Ситников и Алексей Тяпков. Не смогли принять участие два наших мастера спорта международного класса Наталья Подольская и Станислав Дехтяренко.

Мастер спорта Илья Ситников выступил сразу в трёх дисциплинах. Он боролся за награды в байдарке-одиночке на дистанциях 1000, 2000 и 5000 метров. В первый день соревнований архангелогородец занял 11-е место из 85 участников в заезде на 2000 метров. Затем на дистанции вдвое короче Илья попал в главный финал «А», где замкнул восьмёрку сильнейших.

Судя по тому, что наш байдарочник шёл по нарастающей, можно было от него ожидать ещё более высокого результата на самой длинной дистанции 5000 метров. Так оно и произошло. Сегодня в заключительный день Всероссийских соревнований Илья Ситников сумел-таки добыть заслуженную медаль.

В упорной борьбе он завоевал «серебро» на «пятёрке», показав результат 22 мин. 59 сек. В сражении за второе место он выиграл у бронзового призёра Дмитрия Петайкина из Санкт-Петербурга всего 2 секунды! Победителем же стал Николай Червов – представитель Саратовской области и Приморского края. Его время – 22 мин. 33 сек.

Остаётся поздравить Илью Ситникова и его наставника Владимира Соколова с отличным достижением и пожелать им дальнейших побед в наступившем сезоне.

Что же касается выступления ещё одного нашего земляка Алексея Тяпкова, в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров он поделил места с 21 по 24-е из 58 участников.

Александр Галин