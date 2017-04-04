В Мирном завершилось первенство Архангельской области по художественной гимнастике

За медали в личном зачёте и групповых упражнениях боролись 186 гимнасток из Архангельска, Северодвинска и Мирного.

В ходе соревнований юные грации сражались за первенство в 12 возрастных группах. Турнир в очередной раз продемонстрировал преимущество северодвинских гимнасток в личном первенстве и архангелогородок в групповых упражнениях.

Именно групповые упражнения открыли соревнования, в которых на гимнастический ковёр вышли 13 команд. Из них только одна представляла город корабелов, а все остальные – столицу Поморья. Северодвинки стали сильнейшими в возрастной группе 2009-2010 г. р., в других победителями стали спортсменки из областного центра.

В личном зачёте 14 золотых медалей в активе «художниц» из Северодвинска. Ещё три завоевали гимнастки из Архангельска.

Итоги первенства области по художественной гимнастике подвела президент Федерации художественной гимнастики Архангельской области Ольга Ильина:

— Турнир был организован отлично. Хозяева проявили истинное радушие и гостеприимство. Как всегда, свой высокий класс продемонстрировали гимнастки Северодвинска и Архангельска. Хочется верить, что скором будущем конкуренцию им составят и представительницы Мирного.

Сейчас гимнастки будут готовиться к очередному турниру «Шаг к Олимпу» на призы десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой, который пройдёт с 4 по 6 мая в подмосковном Звенигороде, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».