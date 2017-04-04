Волейбольные дружины Поморья поборются за награды в Пскове

С 14 по 16 апреля сразу на трёх спортивных площадках Пскова пройдёт чемпионат России по волейболу среди мужских и женских команд первой лиги в зоне «Северо-Запад». Медали будут оспаривать волейбольные дружины Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей.

В мужском турнире выступят 14 коллективов, а в женском – шесть. В первый день соревнований, 14 апреля, команды сыграют на групповом этапе. Мужская сборная Поморья в своей группе С сначала встретится с соперниками из Медвежьегорска Республики Карелия, а затем ей будут противостоять волейболисты Вологды.

Наши девушки попали в группу А, где им придётся встретиться с волейболистками Калининграда и сильной сборной Вологодского государственного университета. Свои матчи наши землячки также проведут 14 апреля.

Для выхода в четвертьфинал необходимо занять в своей группе первое или второе места. Стыковые матчи, в которых определятся участники финальных поединков, а также игр за «бронзу», состоятся 15 апреля. Победители и призёры в мужском и женском турнирах станут известны в заключительный день чемпионата, 16 апреля.

Остаётся добавить, что мужская сборная Архангельской области сформирована из волейболистов четырёх команд из столицы Поморья – «Гидросервиса», «Динамо», «Каравеллы» и «Галактики». В состав нашей женской команды вошли спортсменки из архангельских коллективов «Каравелла», «Олимпика» и «Арктика-САФУ». Пожелаем успеха нашим землякам на псковских волейбольных площадках!