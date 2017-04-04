Плесецкая «Юность» - чемпион Поморья по мини-хоккею с мячом

Перед стартом последних игр из восьми команд пять сохраняли шанс на призовые места. Это «Северная Двина», «Сириус» и «Помор» из Архангельска, а также северодвинский «Севмаш» и плесецкая «Юность».
В итоге только последняя из них не потеряла ни одного очка и стала чемпионом Архангельской области. Во многом это успешное выступление земляков Игоря Гапановича было обусловлено тем, что вся их игра строилась через экс-игроков «Водника» - Александра Гаврилова, Станислава Клюшанова, атакже наставника архангельской «молодежки» Олега Батова.
- Очень хорошо, что в нашем регионе появился новый чемпион по мини-хоккею с мячом. Это способствует пропаганде и развитию русского хоккея в нашем регионе. Надеюсь, что успех «Юности» обратит дополнительное внимание местных властей к этому самобытному коллективу. Плесецкая хоккейная школа традиционно является одной из главных кузниц кадров для «Водника», но ее материально-техническая база – стадион «Юность» в Плесецке требует капитального ремонта для улучшения условий подготовки юных спортсменов, - заявил председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин.
Что касается борьбы за оставшиеся призовые места, то турнирное положение к утру воскресенья было довольно запутанным. Главными претендентами на медали были «Севмаш» и «Сириус». При этом их расстановка на пьедестале зависела от матча между «Портовиком» и «Северной Двиной», для которых эта игра не имела никакого турнирного значения. В случае ничьей или победы «Портовика» «серебро» доставалось «Сириусу», а «Севмаш» занимал третью строчку. Если верх брала «Северная Двина», то «Сириус» и «Севмаш» менялись местами.
Матч получился очень упорным, вперед выходила, то одна, то другая команда. Еще за пять минут до финального свистка выигрывала «Северная Двина» - 7:5. У ее хоккеистов был хороший шанс увеличить отрыв в счете. За упущенные возможности они жестоко поплатились. Две контратаки их соперника увенчались успехом – 7:7. В итоге серебряным призером стал «Сириус», а «бронза» досталась «Севмашу».
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляло агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта "Водник" и Федерации хоккея с мячом Архангельской области.
- В ближайшее время Федерация хоккея с мячом Архангельской области соберет представителей всех участников региональных соревнований по хоккею с мячом, на котором будут подведены итоги прошедшего сезона, а также будут намечены планы на ближайший год, - рассказал председатель комитета по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом Архангельской области Тимофей Целиков.