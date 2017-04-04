Плесецкая «Юность» - чемпион Поморья по мини-хоккею с мячом

В минувшие выходные на льду стадиона «Труд» прошел II круг Чемпионата области по мини-хоккею с мячом среди мужских команд, по результатам которого стало известно имя новой сильнейшей ледовой дружины Поморья.

Перед стартом последних игр из восьми команд пять сохраняли шанс на призовые места. Это «Северная Двина», «Сириус» и «Помор» из Архангельска, а также северодвинский «Севмаш» и плесецкая «Юность».

В итоге только последняя из них не потеряла ни одного очка и стала чемпионом Архангельской области. Во многом это успешное выступление земляков Игоря Гапановича было обусловлено тем, что вся их игра строилась через экс-игроков «Водника» - Александра Гаврилова, Станислава Клюшанова, атакже наставника архангельской «молодежки» Олега Батова.

- Очень хорошо, что в нашем регионе появился новый чемпион по мини-хоккею с мячом. Это способствует пропаганде и развитию русского хоккея в нашем регионе. Надеюсь, что успех «Юности» обратит дополнительное внимание местных властей к этому самобытному коллективу. Плесецкая хоккейная школа традиционно является одной из главных кузниц кадров для «Водника», но ее материально-техническая база – стадион «Юность» в Плесецке требует капитального ремонта для улучшения условий подготовки юных спортсменов, - заявил председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин.

Что касается борьбы за оставшиеся призовые места, то турнирное положение к утру воскресенья было довольно запутанным. Главными претендентами на медали были «Севмаш» и «Сириус». При этом их расстановка на пьедестале зависела от матча между «Портовиком» и «Северной Двиной», для которых эта игра не имела никакого турнирного значения. В случае ничьей или победы «Портовика» «серебро» доставалось «Сириусу», а «Севмаш» занимал третью строчку. Если верх брала «Северная Двина», то «Сириус» и «Севмаш» менялись местами.

Матч получился очень упорным, вперед выходила, то одна, то другая команда. Еще за пять минут до финального свистка выигрывала «Северная Двина» - 7:5. У ее хоккеистов был хороший шанс увеличить отрыв в счете. За упущенные возможности они жестоко поплатились. Две контратаки их соперника увенчались успехом – 7:7. В итоге серебряным призером стал «Сириус», а «бронза» досталась «Севмашу».

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляло агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта "Водник" и Федерации хоккея с мячом Архангельской области.

- В ближайшее время Федерация хоккея с мячом Архангельской области соберет представителей всех участников региональных соревнований по хоккею с мячом, на котором будут подведены итоги прошедшего сезона, а также будут намечены планы на ближайший год, - рассказал председатель комитета по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом Архангельской области Тимофей Целиков.