В Архангельске прошёл кубок региона по тайскому боксу

Тайский бой появился, как боевое искусство свыше 2000 лет назад в Таиланде. Сейчас этот вид единоборств часто называют «стиль восьмируких» – это две ноги, две руки, два локтя, два колена. Необычно, что во время боя звучит динамичная восточная музыка, стучат барабаны и гудят дудки.

- У бойцов-любителей проходит 3 раунда, а у профессионалов пять. И с каждым новым раундом темп музыки увеличивается. С каждым раундом динамика боя, скорость работы бойцов возрастает, - рассказал председатель Федерация тайского бокса Архангельской области, главный судья соревнований Михаил Петров.

Экипировка у тайского боксера похожа на доспехи гладиаторов – налокотники, перчатки, жилеты, шлем, защита на голень. Специальные судьи помогают спортсменам облачиться перед поединком. Форма-ярких расцветок. Несмотря на «веселое» разноцветье на ринге, бой – самый, что ни на есть, настоящий. «Муай тай» один из самых жестких видов боевых искусств. Как говорят специалисты, чтобы профессионально боксировать, недостаточно просто выучить приемы и движения. Должно появиться «чувство дистанции» и множество других навыков.

- Я сегодня провел отличный бой и победил. Нужно просто знать, что выиграешь и тогда все получится. Меня поддерживают мои друзья, мои родители и мой тренер, - поделился впечатлениями после боя архангелогородец Иван Ильин.

По результатам турнира тренерским штабом будет сформирована сборная команда Архангельской области для участия в зональных и Всероссийских соревнованиях, - сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».