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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/10/50116.html

Спорт

Мини-футбольные дружины САФУ завоевали в Петрозаводске «бронзу»

Мини-футбольные дружины САФУ завоевали в Петрозаводске «бронзу»
Фото sportptz.ru На снимке: Бронзовые призёры - студентки САФУ
В столице Карелии завершились Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд образовательных организаций высшего образования в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы». В турнире принимали участие 13 лучших команд Северо-Западного федерального округа, которые разыграли путёвки в финальный этап соревнований.

У юношей за победу боролись семь коллективов, а у девушек - шесть. Архангельская область делегировала в Петрозаводск сразу две команды – студентов и студенток САФУ. Все мини-футбольные дружины сначала сыграли на групповом этапе. Юноши САФУ попали в группу «А», где их соперниками стали команды Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НОВГУ), Петрозаводского государственного университета (ПЕТРГУ) и Вологодского государственного педагогического университета (ВГПУ).

Подопечные Юрия Лукина в упорной борьбе с одинаковым счётом - 3:4 уступили футболистам из Петрозаводска и Вологды, а вот в матче с новгородцами были сильнее – 5:2. В итоге наши студенты заняли третье место в группе и в четвертьфинале встретились с соперниками из Мурманского государственного технического университета (МГТУ). В этой игре коллектив САФУ вновь оказался на высоте, одержав победу – 3:1.

Полуфинал с хозяевами паркета спорткомплекса «Koral» из ПЕТРГУ получился драматичным. Основное время матча не выявило победителя – 1:1. Финалиста, а заодно и обладателя путёвки во Всероссийский финал пришлось определять в серии пенальти. В мини-футбольной лотерее удача улыбнулась петрозаводчанам. Они выиграли – 3:1 и отправили архангелогородцев в утешительный финал за «бронзу».

В поединке за третье место команда САФУ продемонстрировала все свои лучшие качества, а главное - атакующий мини-футбол. Не оставив шансов соперниками из Псковского государственного университета (ПСКОВГУ) – 7:2, наши земляки заслуженно завоевали бронзовые медали. В финальном матче спортсмены из Вологды были также значительно сильнее своих визави из столицы Карелии – 7:3. Обе команды стали обладателями путёвок в финальный этап соревнований в Москве.

Что касается выступления наших девушек из САФУ, они также показали вполне добротный мини-футбол. В своей группе «Б» они с минимальным счётом уступили коллективу Вологодского государственного педагогического университета (ВГПУ) – 2:3 и разошлись безголевой ничьей с футболистками Петрозаводского педагогического колледжа (ППК) – 0:0.

В четвертьфинале архангелогородки одолели соперниц из Калининградского государственного технического университета (КГТУ) – 1:0. В полуфинальной игре наши девушки ничего не смогли противопоставить будущим победительницам турнира из Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина (ЛГУ) – 0:4.

Зато в матче за «бронзу» студентки САФУ взяли реванш за поражение на групповом этапе у спортсменок из Вологды – 1:0 и заняли итоговое третье место. В решающем поединке за «золото» борьбы не получилось. Девушки из Санкт-Петербурга разгромили соперниц из Великолукской государственной академии физической культуры (ВЛГАФК) – 7:1 и завоевали единственную путёвку во Всероссийский финал.

Александр Галин, Сегодня 13:18

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