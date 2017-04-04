Лучший игрок «Водника» - Евгений Дергаев

Таково мнение болельщиков, принявших участие в голосовании в официальной группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

В финальном голосовании по определению лучшего игрока архангелогородцев в прошедшем сезоне фанатам предлагалось выбрать между многолетним лидером желто-зеленых – Евгением Дергаевым и их лучшим новичком – Янисом Бефусом.

В опросе приняло участие более тысячи человек, из которых более половины отдали свои голоса капитану «Водника» Евгению Дергаеву.

Перед началом хоккейного сезона Евгению Дергаеву было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта». В прошедшем чемпионате страны в 34 матчах он забил 38 мячей и в седьмой раз подряд стал лучшим бомбардиром архангелогородцев, сообщает пресс-служба клуба.