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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/10/50108.html

Спорт

Екатерина Зубова – чемпионка России в биатлонном марафоне

Екатерина Зубова – чемпионка России в биатлонном марафоне
Фото vk.com/csp72 На снимке: Екатерина Зубова на высшей ступени подиума
В Тюмени сегодня прошла заключительная гонка биатлонного сезона 2016-2017 гг. Последние награды чемпионата России разыграли женщины в марафоне на 30 км с восемью огневыми рубежами. На старт вышли 15 участниц из восьми регионов страны, в том числе и лидер поморских биатлонисток Екатерина Зубова.

По ходу тяжелейшей гонки девушкам пришлось четыре раза стрелять на «лёжке» и столько же на «стойке». В конечном итоге именно точная стрельба и решила исход противостояния спортсменок. Воспитанница онежской биатлонной школы, мастер спорта Екатерина Зубова допустила всего два промаха – по разу на «лёжке» и «стойке».

Также дважды ошиблась и Елена Баданина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Чемпионка страны определялась на финише, где преуспела наша землячка Екатерина Зубова. Она сумела опередить свою главную соперницу на 3.5 сек. и завоевать золотую медаль. Время нашей спортсменки – 46 мин. 42.4 сек. Таким образом, в завершившемся биатлонном сезоне Екатерина без своей награды всё-таки не осталась, и это не может не радовать.

«Бронза» досталась Анастасии Толмачёвой из Тюмени, отставшей от новоявленной чемпионки России на 55.5 сек. Справедливости ради стоит заметить, что на старт марафона не вышли все наши самые знаменитые биатлонистки, в том числе члены сборной страны. Тем не менее, это обстоятельство ничуть не умаляет блестящего достижения Екатерины Зубовой, с чем мы её и поздравляем!

Александр Галин, Сегодня 11:00

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Комментарии
Сергей, сегодня 12:03

Молодец,Катя! Мы так соскучились по твоим победам.Почаще радуй нас.Пора уже провести конкретную чистку среди чиновников в СБР.
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