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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/10/50104.html

Спорт

Архангельский ХК «Норд-2004» завершил выступление в Сочи

Архангельский ХК «Норд-2004» завершил выступление в Сочи
Фото vk.com/id94969698 На снимке: Ребята из "Норда" в Сочи
В Сочи финишировали Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в средней возрастной группе 2004-2005 г.р. За награды боролись команды из 60-и регионов России. Архангельскую область представлял ХК «Норд-2004» из столицы Поморья.

На первом этапе юные архангелогородцы выступали в группе «Г» вместе с соперниками из Рязани, Костромы и Владикавказа. В первом матче наши ребята уступили костромской «Искре» - 2:6. Затем в упорном поединке взяли верх над владикавказской «Аланией» - 3:2, а в заключительной встрече потерпели ещё одно поражение от воспитанников ДЮСШ ДС «Олимпийский» из Рязани – 0:3.

В итоге первое место заняли хоккеисты из Рязани – 9 очков. За ними расположились «Искра» - 6, «Норд-2004» - 3 и «Алания» - 0 очков. Лучшим снайпером хоккейной дружины из Архангельска на групповом турнире стал Даниил Гладков, забросивший три шайбы.

По итогам первого этапа турнира «Норд-2004» боролся за 37 по 40-е места. Оппонентами наших ребят в группе «Т» стали команды «Пульс» из Петрозаводска, «Союз» из Свободного Амурской области и ДЮСШ-2 из Медногорска Оренбургской области.

В стартовом поединке архангелогородцы сыграли вничью с «Союзом» - 2:2. Затем они уступили соперникам из Медногорска – 0:3 и в заключительном матче вновь разошлись миром с «Пульсом» - 5:5. Набрав 2 очка, «Норд-2004» занял 40-е место. Впереди северян оказались ДЮСШ-2 из Медногорска – 6, «Пульс» и «Союз» - по 4 очка.

Лучшим бомбардиром по системе «гол+пас» на втором этапе в составе «Норда-2004» стал Артём Черепанов – 3 балла, а лучшими снайперами оказались сразу два игрока из столицы Поморья – Даниил Гладков и Даниил Яшин. На их счету по две заброшенных шайбы. Слабым утешением для наших земляков может служить то обстоятельство, что команда ДЮСШ ДС «Олимпийский» из Рязани, с которой «Норд-2004» встречался на первом этапе, вчера в финале взяла верх над ДЮСШ-2 из Переславля-Залесского – 3:0 и стала победителем турнира на призы клуба «Золотая шайба».

А уже 12 апреля в Сочи стартуют Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2006-2007 г.р. За награды будут бороться 64 команды, разбитые по итогам жеребьёвки на 16 групп по четыре коллектива в каждой.

Архангельскую область на сочинском льду будет представлять архангельский «Каскад». Соперниками наших ребят в группе «З» стали «Аланские барсы» из Владикавказа, «Лидер» из Ульяновска и «Кристалл» из Магадана. Свой стартовый матч наши хоккеисты проведут 12 апреля против коллектива из Ульяновска. На следующий день, 13 апреля, их ждёт поединок с «Кристаллом». Наконец, 14 апреля, «Каскад» встретится с «Аланскими барсами».

Александр Галин, Сегодня 09:29

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