Екатерина Ядовина и Алексей Шемякин достойно выступили в Заполярье

В Апатитах и Мончегорске состоялись заключительные старты чемпионата России по лыжным гонкам. Завершали зимний сезон гонки на марафонских дистанциях 50 и 70 км с масс-старта свободным стилем. Первыми разыграли медали женщины, бежавшие в Апатитах 50 км.

На старт вышли 62 участницы, среди которых была и мастер спорта из Архангельска Екатерина Ядовина. Накануне наша землячка отметила день рождения и, естественно, настроение перед гонкой у неё было вполне оптимистичное. По ходу всей гонки Екатерина постоянно находилась в группе лидеров. После 20 км она замыкала первую тройку, на отметке 30 км была пятой, а 40 км преодолела четвёртой.

На финише гонки Екатерина Ядовина показала пятый результат – 2 час. 03 мин. 30.8 сек., уступив новоиспечённой чемпионке России Ольге Царёвой из Республики Коми всего 14.1 сек. «Серебро» в активе Анастасии Власовой из Мурманской области – 2 час. 03 мин. 20.5 сек. Бронзовая награда досталась Анне Медведевой из Свердловской области – 2 час. 03 мин. 22.6 сек.

Приятно, что Екатерина Ядовина опередила свою недавнюю обидчицу из Татарстана Анну Морковкину, оставив её на шестой позиции. Напомним, что несколькими днями ранее Морковкина оттеснила архангелогородку на вторую позицию в гонке на 5 км свободным стилем. На этом российские лыжницы завершили зимний соревновательный сезон.

Мужчины свою заключительную гонку 70 км «коньком» бежали сегодня в Мончегорске. В стартовом протоколе были заявлены сразу девять лыжников Поморья. Особые надежды, конечно же, возлагались на лидера нашей сборной, главного специалиста марафонских дистанций Алексея Шемякина.

Мастер спорта из Северодвинска оправдал надежды любителей лыжных гонок нашего региона. Порядка 15 спортсменов всю дистанцию шли в общей группе. Всё решили разборки на финише, где лучше всех проявил себя серебряные призёр чемпионата мира Андрей Ларьков. С результатом 2 час. 43 мин. 00.4 сек. он стал чемпионом России.

Второе место у ещё одного члена сборной страны Рауля Шакирзянова. Он уступил Ларькову всего 1.2 сек. Ещё 2.0 сек. проиграл победителю бронзовый призёр Андрей Мельниченко. Представитель ФОК «Звёздочка» из города корабелов Алексей Шемякин замкнул шестёрку сильнейших. Его время на финише – 2 час. 43 мин. 04.7 сек.

Северодвинец отстал от Ларькова лишь на 4.3 сек. Кстати, известному лыжнику Константину Главатских, занявшему пятую позицию в итоговом протоколе, наш земляк уступил только 0.2 сек. Интересно, что на отметке 60 км Шемякин был всего 11-м, но по сложившейся уже традиции добавил на последней «десятке» и вошёл в число первых шести гонщиков.

Достойное выступление Екатерины Ядовиной и Алексея Шемякина позволило сборной Архангельской области занять 11-е место в командном зачёте, хотя до сегодняшней мужской гонки на 70 км наши земляки были на 12-й позиции, уступая Новосибирской области. В активе лыжников Поморья по сумме девяти дисциплин чемпионата России 447 очков.

К сожалению, отставание от первой десятки, которую замкнули спортсмены Мурманской области, значительное. У лыжников Заполярья в копилке 527 баллов. По итогам прошедшего чемпионата страны стоит констатировать, что в дистанционных гонках наши земляки выступили достаточно уверенно.

А вот в спринте – индивидуальном и командном – у нас большие проблемы. Спринтеры Поморья не принесли в командный зачёт ни одного очка! Положение дел здесь в ближайшем будущем надо срочно исправлять. Остаётся добавить, что тройку призёров в командном зачёте составили Республика Коми – 2169,5 очка, Тюменская область – 2144,5 и Ханты-Мансийский автономный округ – 1703,5 балла. Всего же очки набрали 45 российских регионов.