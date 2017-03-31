В Архангельске пройдет Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады Фото пресс-службы правительства области С 10 апреля в центре развития спорта «Норд-Арена» и детско-юношеской спортивной школе №1 пройдут состязания Всероссийской спартакиады специальной Олимпиады. В столицу Поморья приедут более 140 участников из 14 регионов страны. Архангельск получил право на проведение спартакиады уже во второй раз. География участников постоянно расширяется и в этом году впервые по программе специальной Олимпиады в Архангельск приедут спортсмены из Мурманской и Тюменской областей. В этом году соревнования пройдут по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, волейболу и юнифайд-волейболу. Юнифайд-спорт – это направление подразумевает объединённый спорт, где люди с нарушением интеллекта выступают на соревнованиях вместе с обычными спортсменами. Это помогает им развиваться и комфортнее чувствовать себя в обществе, - сообщает пресс-служба регионального правительства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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