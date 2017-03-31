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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/07/50077.html

Спорт

Андрей Первышин остаётся в Нижнекамске

Андрей Первышин остаётся в Нижнекамске
Фото hcneftekhimik.ru
Воспитанник архангельского ХК «Спартак» Андрей Первышин ещё на год продлил контракт с ХК «Нефтехимик» из Нижнекамска. В нынешнем сезоне 32-летний защитник выступал за два клуба. Начинал наш земляк в составе новокузнецкого «Металлурга», за который провёл 20 матчей, набрав по системе «гол+пас» 6 очков.

Однако в конце ноября 2016 года руководство «Металлурга» объявило о расторжении контракта с Первышиным и нападающим Михаилом Анисиным. В декабре Андрей перешёл в «Нефтехимик», где и доигрывал сезон. В команде из Нижнекамска он сыграл 13 матчей и набрал 3 очка при шести минутах штрафа.

Напомним, что Андрей Первышин является обладателем Кубка Гагарина КХЛ, Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка, а также чемпионом и серебряным призёром чемпионата России. Все эти титулы были завоёваны им в составе казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива».

Ещё один наш земляк, также воспитанник архангельского «Спартака» и ровесник Первышина – Константин Глазачев продолжит свои выступления за московский «Спартак». В столичном клубе уроженец столицы Поморья провёл уже два года и стал одним из его лидеров. В минувшем сезоне Константин сыграл за «Спартак» 40 поединков, забросив при этом 7 шайб и сделав 11 результативных передач.

Александр Галин, Сегодня 15:32

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