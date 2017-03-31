Новодвинцы закрыли лыжный сезон

Традиционно в «Гонке мужества» принимают участие не только новодвинцы, но и гости - спортсмены из Архангельска, Северодвинска и Холмогорского района. Дистанции, которые преодолевали лыжники - 6 км, 9 км и 15 км, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.
Первые места в своих возрастах заняли: Виктория Денисова, Елена Паршина, Ирина Ляжинова, Константин Лобов.
Вторыми финишную черту пересекли: Полина Виноградова, Максим Харин, Вячеслав Кокшаров, Олег Савицкий.
Бронзовые медали завоевали: Илья Захаров, Роман Клоков, Кристина Матвейчук, Олеся Адамец, Александр Клишов, Олег Евграфов