Северодвинские гимнастки вернулись из Ярославля с тремя медалями

Фото vk.com/club15076373 На снимке: Северодвинские грации и их тренеры Оксана Плешкова и Татьяна Коробова

В Ярославле прошёл традиционный турнир городов по художественной гимнастике «Твой дебют». С этого года соревнования обрели статус международных из-за участия в них «художниц» Литвы. За награды также боролись спортсменки из Москвы, Вологды, Северодвинска, Архангельска, Тутаева, Переславля-Залесского.

Успешно выступили в городе на Волге гимнастки Северодвинска. Три представительницы ФОК «Звёздочка» вернулись домой с наградами. В возрастной группе 2010 г.р. в группе А «золото» завоевала Диана Шикова, а «серебром отметилась» Валерия Мазур. Среди юных граций 2011 г.р. бронзовую медаль добыла Татьяна Уткина.

Неплохие результаты показали и другие северодвинки. Сразу три гимнастки остановились в шаге от подиума, заняв четвёртое место. Это Милана Егорова (2011 г.р.), Влада Осипова (2010 г. р., группа Б) и Виталина Горлова (2009 г.р.). Пятой финишировала Дана Пластинина (2010 г.р., группа Б).

Впереди у гимнасток Поморья выступление в первенстве Архангельской области, которое пройдёт в ближайшие выходные, 8 и 9 апреля, в Мирном.