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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/07/50062.html

Спорт

Квартет архангельских байдарочников выступит в Краснодаре

Квартет архангельских байдарочников выступит в Краснодаре
Фото vk.com/pomorkayak
С 8 по 11-е апреля в Краснодаре пройдут чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. За награды будут бороться 300 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, неоднократные победители и призёры международных и российских соревнований.

Архангельскую школы гребли представят мастера спорта международного класса Наталья Подольская и Станислав Дехтяренко, а также мастера спорта Илья Ситников и Алексей Тяпков. В программе краснодарских стартов заезды байдарок и каноэ-одиночек на пяти дистанциях – 200, 500, 1000, 2000 и 5000 метров.

Медали чемпионата России будут разыграны 8 апреля только на дистанции 2000 метров в байдарке-одиночке у мужчин и женщин, а также в каное-одиночке у мужчин. Согласно предварительному стартовому протоколу в заезде байдарочников выступит наш Илья Ситников. Стоит отметить, что в прошлом году он завоевал на этой дистанции чемпионское «золото».

На следующий день, когда начнутся Всероссийские соревнования, Илья вновь выйдет на старт. На сей раз, он поборется за награды на дистанции 1000 метров. А 10 апреля в бой вступят остальные наши земляки - Наталья Подольская, Станислав Дехтяренко и Алексей Тяпков. В предварительном стартовом протоколе они заявлены на спринтерской дистанции 200 метров.

Завершатся соревнования в Краснодаре 11 апреля заездами мужских и женских байдарок, а также каноистов на самой длинной дистанции 5000 метров. Остаётся поздравить наших спортсменов с первыми стартами в наступившем сезоне и пожелать им лёгкой воды.

Александр Галин, Сегодня 07:38

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