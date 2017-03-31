Спортсмены из Архангельской области завоевали семь медалей на первенстве СЗФО по самбо

Архангельскую область на соревнованиях представляли спортсмены регионального центра спортивной подготовки «Поморье». В команду вошли борцы из Архангельска, Северодвинска, Няндомы, Холмогор и Каргополя.
По итогам состязаний Валерия Мальжик в весовой категории 41 килограмма и Виктория Ледовская в весовой категории до 65 килограммов завоевали серебряные медали.
Сразу пять юных спортсменов завоевали бронзу. Это Варвара Шумейко и Диана Онегина в весовой категории до 37 килограммов, Ксения Кузнецова в весовой категории до 43 килограммов, Алексей Богданов в весовой категории до 55 килограммов и Георгий Лихачев в весовой категории до 78 килограммов.
Кроме того, по результатам первенства Валерия Мальжик получила путевку на финал VIII летней Всероссийской Спартакиады учащихся, сообщает пресс-служба правительства региона.