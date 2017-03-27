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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/06/50049.html

Спорт

Юные хоккеисты «Норда» идут по стопам вельской «Зари»

Юные хоккеисты «Норда» идут по стопам вельской «Зари»
Фото arkhangelsk.zoon.ru
В Сочи проходят Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в средней возрастной группе 2004-2005 г.р. За награды борются команды из 60-и регионов России. Архангельскую область представляет «Норд-2004» из столицы Поморья.

Завершился групповой этап соревнований. Юные архангелогородцы выступали в группе «Г» вместе с соперниками из Рязани, Костромы и Владикавказа. В первом матче наши ребята уступили костромской «Искре» - 2:6. Затем в упорном поединке взяли верх над владикавказской «Аланией» - 3:2, а в заключительной встрече потерпели ещё одно поражение от воспитанников ДЮСШ ДС «Олимпийский» из Рязани – 0:3.

В итоге первое место заняли хоккеисты из Рязани – 9 очков. За ними расположились «Искра» - 6, «Норд-2004» - 3 и «Алания» - 0 очков. Лучшим снайпером хоккейной дружины из Архангельска на групповом турнире стал Даниил Гладков, забросивший три шайбы.

Заняв третье место, «Норд-2004» показал такой же результат, как и вельская «Заря», выступавшая в Сочи ранее в старшей возрастной группе 2002-2003 г.р. Вельчане также заняли в своей группе третье место и вынуждены были оспаривать места с 37 по 40-е. Этот утешительный турнир они выиграли, оказавшись в итоге на 37-й позиции.

Теперь и архангелогородцам предстоит выступать точно в таком же турнире за 37 по 40-е места. Их оппонентами в группе «Т» стали команды «Пульс» из Петрозаводска, «Союз» из Свободного Амурской области и ДЮСШ-2 из Медногорска Оренбургской области. Сегодня хоккеисты «Норда-2004» проведут свой первый матч с соперниками из Амурской области.

Александр Галин, Сегодня 12:28

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