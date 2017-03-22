В Эстонии борцы из Архангельской области завоевали 15 наград

В Таллине прошел крупный международный турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе. Он носит имя знаменитого борца вольного и греко-римского стиля Кристиана Палусалу.

В столицу Эстонии приехали около двух тысяч участников из 27 стран мира. Соревнования проходили одновременно на четырнадцати коврах. Честь Архангельска защищали спортсмены борцовского клуба «Олимп».

В греко-римской борьбе наши спортсмены завоевали две золотые (Акшин Рустамов и Михаил Тарабин), одну серебряную (Максим Стрекаловский) и четыре бронзовые медали (Пётр Урпин, Илья Брагин, Андрей Сорокин, Андрей Филин).

В вольной борьбе золотыми призёрами соревнований стали Пётр Урпин и Андрей Сорокин. Акшин Рустамов, Максим Стрекаловский, Мира Набиев, Ярослав Лягин и Андрей Филин завоевали «серебро», Никита Измайлов выиграл бронзовую награду, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.