Мини-футбольные дружины САФУ поборются за Всероссийский финал

В Петрозаводске сегодня стартовали Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд образовательных организаций высшего образования в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы». В турнире принимают участие 13 лучших команд Северо-Западного федерального округа, которые разыграют две путевки в финальный этап соревнований.

У юношей за победу будут бороться семь коллективов, а у девушек - шесть. Лучшие будут представлять Северо-Запад во Всероссийском финале. Отрадно, что Архангельская область делегировала в столицу Карелии сразу две команды – студентов и студенток САФУ.

Все мини-футбольные дружины сначала сыграют на групповом этапе. Юноши САФУ попалив группу «А», где их соперниками станут команды Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НОВГУ), Петрозаводского государственного университета (ПЕТРГУ) и Вологодского государственного педагогического университета (ВГПУ).

В группе «Б» между собой сыграют три коллектива: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (ЛГУ), Псковский государственный университет (ПСКОВГУ) и Мурманский государственный технический университет (МГТУ).

В турнире девушек студентки САФУ выступят в группе «Б» вместе с соперницами из Петрозаводского педагогического колледжа (ППК) и Вологодского государственного педагогического университета (ВГПУ). В группе «А» померяются силами спортсменки Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина (ЛГУ), Калининградского государственного технического университета (КГТУ) и Великолукской государственной академии физической культуры (ВЛГАФК).

Сегодня наши футболисты проведут сразу два матча с командами НОВГУ и ВГПУ, а завтра в заключительном поединке группового этапа сразятся с хозяевами соревнований из ПЕТРГУ. Наши девушки сегодня сыграют с командой ППК, а завтра сойдутся во встрече с соперницами из ВГПУ.

В пятницу, 7 апреля, пройдут четвертьфиналы, матчи за 5-6-е места и полуфиналы. В субботу, 8 апреля, на площадке спорткомплекса «Koral» состоятся игры за «бронзу» и финальные поединки, которые назовут обладателей двух путёвок во Всероссийский финал.