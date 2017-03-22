Янис Бефус – лучший новичок «Водника»

На официальной странице команды «Водник» в социальной сети «ВКонтакте» закончилось голосование по определению лучшего новичка архангелогородцев. В нем приняло участие более 1200 любителей русского хоккея. В итоге почти половина голосов было отдано Янису Бефусу.

Полузащитник перешел в «Водник» из московского «Динамо». В 29 матчах Чемпионата России он забил 13 матчей и отдал 6 результативных передач. Вместе со своими товарищами по команде "желто-зеленым" удалось достичь лучшего результата северян за последние 12 лет. "Водник" играл в "финале четырех".

Янис вместе с еще одним «водником» Дмитрием Савельевым в составе национальной сборной стали серебряными призерами чемпионата мира.В конце февраля Янису было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России».