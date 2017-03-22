Екатерина Ядовина завоевала «серебро» в Заполярье

В Апатитах Мурманской области сегодня прошла традиционная Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева. На старт вышло 175 участников из 31-го региона России, а также Республики Беларусь и даже КНДР. Первыми оспаривали награды в гонке с раздельного старта свободным стилем на 5 км женщины.

Единственной представительницей Архангельской области из 74-х лыжниц, принявших участие в этой гонке, была мастер спорта из Архангельска Екатерина Ядовина. Она уверенно держалась на трассе в течение всех соревнований. После первой половины дистанции Екатерина занимала второе место. Лидером была Оксана Главатских из Санкт-Петербурга – супруга известного лыжника, мастера спорта международного класса Константина Главатских.

Однако на второй половине прибавила Анна Морковкина из Татарстана, которая после 2,5 км держалась на четвёртой позиции. В итоге она и победила с результатом 12 мин. 53.0 сек. Наша Екатерина Ядовина стабильно бежала второй и на финише уступила Морковкиной всего 4.5 сек.

Её время – 12 мин. 57.5 сек. В активе архангелогородки серебряная медаль. А Оксана Главатских, не выдержав темпа конкуренток, оказалась только пятой. «Бронзу» же завоевала Лариса Рясина из Санкт-Петербурга – 13 мин. 03.1 сек.

Стоит отметить, что две самые опытные спортсменки, мастера спорта международного класса Дарья Сторожилова и Ульяна Гаврилова расположились далеко от пьедестала – на 13-м и 59-м местах.