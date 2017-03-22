Футбольная «Звёздочка» узнала соперников в Кубке чемпионов Северо-Запада

С 19 по 23 апреля в Великом Новгороде пройдёт XII Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу. В нём примут участие восемь команд, среди которых семь чемпионов своих регионов и один обладатель кубка по итогам сезона 2016 года.

В турнире выступят: чемпион Санкт-Петербурга «Звезда», обладатель Кубка Санкт-Петербурга «Максима», чемпион Ленинградской области «ЛАЗ» из Луги, чемпион Псковской области «Луки-Энергия» из Великих Лук, чемпион Мурманской области «Кандалакша», чемпион Новгородской области ФК «Новгородский район», чемпион Калининградской области «Шторм» из Калининграда и чемпион Архангельской области «Звёздочка» из Северодвинска.

Стоит отметить одно весьма существенное обстоятельство. Дело в том, что эти соревнования, проходящие в чётные годы, являются отборочными к Кубку регионов УЕФА. В нынешнем же 2017-м году Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад» является только межрегиональным соревнованием без выхода в финальный этап, а потому ограничений по допуску бывших футболистов-профессионалов не предусмотрено.

Вчера в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка турнира, в ходе которой восемь команд-участниц были разбиты на две группы по четыре в каждой. В группу «А» вошли «Звезда» из Санкт-Петербурга, «ЛАЗ» из Луги, «Кандалакша» из Мурманской области и северодвинская «Звёздочка». В группе «Б» оказались «Луки-Энергия» из Великих Лук, питерская «Максима», «Шторм» из Калининграда и хозяева соревнований из ФК «Новгородский район».

Что сказать об итогах жеребьёвки, для футболистов «Звёздочки» она оказалась явно неблагосклонной. ФК «Кандалакша» с огромным преимуществом выиграл чемпионат Мурманской области. Этот коллектив на 12 очков опередил серебряного призёра «Динамо-ГПС» из столицы Заполярья, набрав 37 баллов. При этом он одержал 12 побед, однажды сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 64-2.

ФК «ЛАЗ» из Луги стал чемпионом Ленинградской области 2016 года. Футболисты этой команды уже сейчас находятся в отменном физическом состоянии, так как в данный момент успешно выступают в самом престижном любительском футбольном турнире Санкт-Петербурга «Спортинг-лига», который проходит во Дворце спортивных игр «Зенит».

О «Звезде» из города на Неве и говорить лишний раз нечего. Обладатель всех возможных наград в турнирах Северо-Запада, несомненно, поставил перед собой задачу стать обладателем Кубка чемпионов в Великом Новгороде. Так что, соперничество футболистов из города корабелов со своими оппонентами по группе будет нелёгким.

Организаторы турнира уже составили календарь соревнований. «Звёздочка» стартует 19 апреля матчем против футболистов из Луги. На следующий день их ждёт настоящее испытание в игре со «Звездой» и, наконец, 22 апреля северодвинцы завершат выступление на групповом этапе поединком с соперниками из «Кандалакши». В заключительный день Кубка чемпионов 23 апреля пройдут стыковые матчи за 7-е, 5-е и 3-е места, а также финальный поединок.