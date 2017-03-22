Хоккеисты Вологодской области стали победителями Беломорских игр

В Северодвинске в Ледовой арене «Беломорец» завершился турнир по хоккею в рамках 51-го Всероссийского зимнего физкультурно-спортивного праздника «Беломорские игры». За награды боролись четыре хоккейные дружины из Архангельска, Архангельской области, Северодвинска и Вологодской области.

Гостей с Вологодчины представлял ХК «Олимп» из посёлка Майский, а столицу Поморья – ХК «Соломбалец». Соревнования прошли под знаком преимущества хоккеистов «Олимпа». Правда, уже в первом матче им пришлось испытать серьёзное противостояние со стороны хозяев турнира. Только на последней минуте третьего периода гости сумели вырвать победу – 8:7.

К сожалению, северодвинцы и в матче с главными соперниками из Архангельска вновь уступили с разницей в одну шайбу – 4:5. Архангелогородцы в свою очередь не оставили шансов сборной Поморья – 13:3 и вышли в финал, где встретились с командой из Вологодской области.

Перед этим поединком «бронзу» Беломорских игр разыграли хоккеисты Северодвинска и Архангельской области. Исход этой встречи был предрешён в первом периоде, когда хозяева сумели забросить пять безответных шайб. Окончательный итог матча – 13:3, и бронзовые медали достались ледовой дружине из города корабелов.

Наставник северодвинцев Владимир Костяев после игры заявил: «Команда была создана за два дня до турнира, поэтому тот результат, который мы имеем на сегодняшний день, очень положительный».

Увы, но решающий поединок за «золото» не получился в силу очевидного преимущества одной из команд, в данном случае «Олимпа». Она буквально не оставила камня на камне от сборной Архангельска, одержав разгромную победу – 16:1. Таким образом, хоккеисты из посёлка Майский Вологодской области заслуженно завоевали золотые медали 51-х Беломорских игр. «Серебро» у сборной столицы Поморья, а третьими стали северодвинцы.