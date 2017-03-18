В Поморье завершился шестой сезон «Ночной хоккейной лиги»

В результате серия матчей в дивизионе «Любитель 40+» закончилась победой хоккеистов «Помора», в дивизионе «Любитель 18+» победу одержала команда «Ледокол», - сообщает пресс-служба областного правительства.
—Шестой сезон Ночной Хоккейной Лиги в Архангельской области получился насыщенным и динамичным. Уровень мастерства наших хоккеистов позволил достойно провести игры сезона и порадовать болельщиков яркими матчами. В следующем сезоне мы планируем расширить наш состав: желание участвовать в турнире изъявили ещё пять команд, – отметил региональный представитель «Ночной хоккейной лиги» в Архангельской области в дивизионе «Любитель 40+» Вячеслав Паникар.