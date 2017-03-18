В Поморье завершился шестой сезон «Ночной хоккейной лиги» Фото пресс-службы правительства Архангельской области В Северодвинске на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Беломорец» путёвку в финал «Ночной хоккейной лиги» разыграли: в дивизионе «Любитель 40+» – «Помор» и «Фрегат», в дивизионе «Любитель 18+» – «Ледокол» и «Двина». В результате серия матчей в дивизионе «Любитель 40+» закончилась победой хоккеистов «Помора», в дивизионе «Любитель 18+» победу одержала команда «Ледокол», - сообщает пресс-служба областного правительства. —Шестой сезон Ночной Хоккейной Лиги в Архангельской области получился насыщенным и динамичным. Уровень мастерства наших хоккеистов позволил достойно провести игры сезона и порадовать болельщиков яркими матчами. В следующем сезоне мы планируем расширить наш состав: желание участвовать в турнире изъявили ещё пять команд, – отметил региональный представитель «Ночной хоккейной лиги» в Архангельской области в дивизионе «Любитель 40+» Вячеслав Паникар. Нашли ошибку? Выделите текст,

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