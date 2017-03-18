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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/03/49981.html

Спорт

«Художницы» Поморья привезли из Тюмени две медали

«Художницы» Поморья привезли из Тюмени две медали
Фото vk.com/club15076373 На снимке (слева направо): В. Пургина, Д. Осипова, Т. Гаврилова с тренером Ольгой Ильиной
В Тюмени прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенняя грация», в которых приняли участие более 200 спортсменок, в том числе и Архангельской области. Три гимнастки представляли Северодвинск и две – столицу Поморья.

Лучший результат из наших землячек показала юная архангелогородка Юлия Катышева. Выступая в возрастной группе 2010 г.р. по второму юношескому разряду, она заняла второе место с результатом 10,250 балла. Юля уступила только Лилиане Волковой из Нижней туры – 11,300. Третьей в этой категории финишировала Анжелика Колесникова из Тюмени – 10,100 балла.

Бронзовую награду по программе кандидатов в мастера спорта в возрастной группе 2003 г. р. завоевала представительница ФОК «Звёздочка» из города корабелов Валерия Пургина. По сумме четырёх упражнений она набрала 59,350 балла. Всего 0,50 балла её не хватило до «серебра», которое выиграла Лилия Зырянова из Красноярска. Золотая медаль досталась Дарье Колетвинцевой из Самары – 62,100.

Стоит отметить выступление ещё двух северодвинок, которые остановились рядом с пьедесталом. Дарья Осипова по программе кандидатов в мастера спорта в возрастной группе 2004 г.р. заняла четвёртое место с результатом 56,350 балла. Победительницей здесь стала Диана Бондаренко из Новокузнецка – 62,350.

Таисия Гаврилова по программе первого разряда среди гимнасток 2006 г.р. расположилась на пятой позиции, набрав в сумме 47,700 балла. Первенствовала в этой категории Алиса Кураева из Самары – 53,450.

Наконец, ещё одна архангелогородка Милана Красильникова, соревнуясь по программе третьего разряда среди спортсменок 2008 г.р., разместилась в итоговом протоколе на седьмом месте. По сумме двух видов в её активе 20,200 балла. «Золото» увезла в Самару Стефания Заверткина – 24.650.

Александр Галин, Сегодня 13:26

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