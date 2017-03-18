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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/03/49974.html

Спорт

Юные футболисты Котласа завоевали «бронзу» в Подмосковье

Юные футболисты Котласа завоевали «бронзу» в Подмосковье
Фото vk.com/id165094926 На снимке: Юные котлашане и сборная России по мини-футболу
В Щёлково Московской области завершился финальный турнир 12-го Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». За награды боролись 48 команд мальчиков и девочек 2003-2004 и 2005-2006 г.р. Архангельскую область представляли юные футболисты школы Соловецких юнг из Архангельска и школы-интерната №1 ОАО «РЖД» из Котласа.

Архангелогородцы выступали в возрастной группе 2003-2004 г.р. и вышли в полуфинал. На этой стадии им пришлось встретиться с соперниками из Северной Осетии. В упорной борьбе наши земляки уступили и в матче за «бронзу» сошлись в противостоянии с ребятами из Ишима Тюменской области

Основное время не выявило победителя – 0:0. Его пришлось определять в серии пенальти. Увы, фортуна оказалась не на стороне наших земляков, которые уступили – 2:3. Тем не менее, четвёртое место среди 12 лучших мини-футбольных дружин России является вполне достойным результатом

Юные котлашане приняли участие в турнире среди футболистов 2005-2006 г.р. Они также добрались до полуфинала, где их ожидал поединок против оппонентов из Ижевска. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1, а в серии шестиметровых удача улыбнулась ребятам из столицы Удмуртии – 3:2

В матче за бронзовые медали наши мальчишки встретились с соперниками из Орловской области. Вновь основное время не выявило сильнейшего. В очередной раз котлашанам пришлось испытывать судьбу в футбольной лотерее. К счастью, на сей раз они не упустили свой шанс и взяли верх со счётом 3:1. Таким образом, бронзовые медали уехали в Котлас. Отличное достижение воспитанников школы-интернат №1!

Надо отметить, что в церемонии награждения приняли участие члены сборной России по мини-футболу. Все желающие смогли взять у них автографы и сфотографироваться на память. Такой возможностью воспользовались и наши земляки.

Не скрывал своей радости от общения со звёздами российского мини-футбола юный котлашанин Антон Минин:

- Я был очень счастлив, что сегодня к нам пришли футболисты сборной России и я смогу взять у них автографы! Это по-настоящему круто! Особенно мне нравится Густаво, потому что он всегда «тащит» и это помогает нашей сборной побеждать. Сегодня я успел пообщаться с ним, этот день я запомню на всю жизнь!

А приз лучшего бомбардира турнира получил ещё один наш земляк Андрей Рогачёв. С этим успехом его поздравили и футболисты российской сборной. Интересно, что Андрей уже третий раз подряд получает подобный приз. Сначала он стал лучшим бомбардиром областных соревнований проекта «Мини-футбол – в школу», а затем повторил свой успех в финале Северо-Запада. И вот новое достижение котласского голеадора, с чем мы его поздравляем!

Александр Галин, Сегодня 09:19

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