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Спорт

Блестящая победа лыжниц Поморья в Сыктывкаре

Блестящая победа лыжниц Поморья в Сыктывкаре
Фото vk.com/id179064260 На снимке: Финишёр сборной Поморья Елизавета Филимонова
В столице Республики Коми завершились XXXII Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. на призы заслуженного мастера спорта Раисы Сметаниной. За медали боролись 507 юных спортсменов из 36 регионов России, в том числе и Архангельской области.

В последний день сыктывкарских стартов прошли эстафеты – 4х3 км у девушек и 4х5 км у юношей. Великолепно выступила сборная Архангельской области в составе сестёр Елизаветы и Екатерины Горбуновых, Дарины Андриенко и Анны Меньшениной. Нашим спортсменкам пришлось сражаться на лыжне с такими опытными командами, как сборные Коми, Удмуртии, Москвы, Тюменской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО и других регионов. Всего же в эстафете приняли участие 34 квартета лыжниц.

На первом этапе за сборную Архангельской области бежала Екатерина Горбунова. Она передала эстафету с 16-м результатом – 9 мин. 32.5 сек. Дальше дела у наших девчонок пошли по нарастающей. Дарина Андриенко отправила на третий этап Анну Меньшенину уже девятой, показав время 9 мин. 27.5 сек.

Аня отлично преодолела свой трехкилометровый отрезок и на передаче эстафеты была уже четвёртой. Она пробежала свой этап за 8 мин. 14.8 сек. Завершала усилия своих подруг по команде бронзовый призёр нынешних соревнований в гонке на 5 км свободным стилем Елизавета Горбунова. Она приняла эстафету позади спортсменок из Смоленской области, а также первых сборных Свердловской области и Москвы.

Однако по ходу дистанции Лиза по очереди обошла одну за другой своих соперниц и привезла на финише москвичкам, завоевавшим «серебро», 6,6 сек. Воспитанница тренера Николая Счастливого из Октябрьской СДЮСШОР Елизавета Филимонова показала великолепный результат – 7 мин. 54.6 сек., что вывело сборную Поморья на первое место. Победное время наших землячек – 35 мин. 09.6 сек.

«Бронза» досталась первой сборной Удмуртии – 35 мин. 25.5 сек. Вот так на победной ноте завершили свои выступления в Сыктывкаре лыжницы Архангельской области. Что касается наших юношей, их успехи выглядят скромнее. В эстафете 4х5 км они заняли только 16-е место из 35-и команд. В командном зачёте сборная Поморья замкнула десятку сильнейших из 36-и регионов России. В активе нашей команды 2473 очка. Первую тройку составили сборные Удмуртии – 4422, Свердловской области – 4291 и Коми – 3946 очков.

Александр Галин, Сегодня 17:17

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