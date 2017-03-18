Хоккеисты «Помора» и «Ледокола» выступят в Сочи

Завершился региональный этап VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Архангельской области. Заключительные финальные матчи в дивизионах «Лига Надежды» (Любитель 18+) и «Любитель 40+» прошли в Северодвинске в Ледовой арене «Беломорец».

Они подводили итог трудному и долгому турниру, в котором в обоих дивизионах за две путёвки во Всероссийский финал сражались в общей сложности 11 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа. На протяжении всех соревнований, которые стартовали ещё в ноябре 2016 года, любители хоккея могли наблюдать как захватывающие поединки, где всё решала одна заброшенная шайба, а то и серия буллитов, так и матчи, завершавшиеся с убедительным преимуществом одного из соперников.

Случались в турнире и неявки ряда команд на игры, за что они естественным образом наказывались техническими поражениями. К сожалению, такой эпизод имел место даже в финале дивизиона «Любитель 40+», когда котласский «Фрегат» не прибыл в столицу Поморья на первый матч с архангельским «Помором». По этой причине судьбу путёвки на поездку в Сочи мог решить всего лишь один поединок этих коллективов в городе корабелов.

Как бы то ни было, оба решающих матча в Ледовой арене на Яграх вчера состоялись и собрали значительную армию болельщиков из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Особо стоит отметить любителей, а точнее любительниц хоккея из Новодвинска, которые яростно поддерживали сначала хоккеистов «Двины» в матче с «Ледоколом», а затем «Помора» в поединке с «Фрегатом». Дело в том, что цвета архангельской хоккейной дружины защищал наставник новодвинской «Двины» Александр Харьков.

Первыми на ягринский лёд вышли хоккеисты «Ледокола» из областного центра и «Двины». За день до этого команды уже встречались между собой в первой финальной игре, которая прошла в столице Поморья. Тогда архангелогородцы сумели склонить чашу весов на свою сторону только в третьем периоде, одержав нелёгкую победу – 4:1.

И во вчерашнем матче новодвинцы держались достойно на протяжении двух периодов, уступая «Ледоколу» всего две шайбы – 1:3. Однако на заключительную 20-минутку их вновь не хватило. Пропустив ещё четыре шайбы, они потерпели поражение – 1:7. Таким образом, явный фаворит турнира «Ледокол» из Архангельска заслуженно стал победителем «Лиги Надежды» (Любитель 18+) и завоевал право представлять Поморье во Всероссийском финале в Сочи.

Финальная игра в дивизионе «Любитель 40+» между «Помором» и «Фрегатом» представляла особый интерес. Имея в пассиве техническое поражение – 0:5 за неявку на первый матч, котлашане должны были совершить практически невозможное, чтобы переломить ход противостояния. В город корабелов хоккеисты «Фрегата» прибыли только в 2 часа ночи накануне игры. Неудивительно, что они сумели продержаться в этой игре лишь в первом периоде, пропустив всего две шайбы.

Затем шайбы с завидной регулярностью стали залетать в ворота котлашан. Особо преуспел один из лидеров «Помора» Андрей Щелоков, отметившийся в этой игре покером. В сущности архангелогородцы были просто сильнее своих соперников во всех компонентах хоккея, а потому счёт на табло Ледовой арены – 12:3 никого не удивил. Хотелось бы отметить и уверенную игру в воротах «Помора» Льва Филатова, признанного лучшим голкипером в дивизионе «Любитель 40+». Итак, вторую путёвку в Сочи также завоевал коллектив из Архангельска «Помор». Думается, такой итог регионального этапа VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея в Архангельской области абсолютно справедлив.

Остаётся добавить, что в торжественной церемонии награждения победителей и призёров соревнований приняли участие почётные гости турнира, олимпийские чемпионы, прославленные голкиперы сборной СССР Владимир Мышкин и Сергей Мыльников. Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею пройдет в Сочи на пяти катках с 3 по 17-е мая. За награды будут бороться 149 команд из 76 регионов России. Пожелаем успеха на сочинском льду нашим землякам из «Помора» и «Ледокола»!