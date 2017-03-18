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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/01/49957.html

Спорт

В Архангельске проходят соревнования по биатлону

В Архангельске проходят соревнования по биатлону
Фото Ивана Малыгина
В состязаниях принимают участие около двухсот архангельских школьников с 1 по 11 класс.

В эстафете участвуют команды из четырех человек. Здесь все по-взрослому: нужно пройти свою дистанцию, отстреляться из положения «лежа» и «стоя», пройти в случае допущенных промахов штрафные круги – и вперед к финишу, чтобы касанием руки передать эстафету партнеру по команде.

Олеся Кунец представляет на соревнованиях команду ГТО.

— Я до этих соревнований никогда не стреляла, перед стартом несколько дней тренировались – очень понравилось. Для начала, конечно, не рассчитываю на серьезные результаты, задача – по крайней мере, достойно пробежать дистанцию, отстреляться и не быть в отстающих.

А вот у команды школы № 36 амбиции на победу есть. Участник команды Матвей Федорович рассказал, что к соревнованиям готовились в школе.

—  Думаю, что сможем побороться за одно из призовых мест, – уверен Матвей.

Кстати, команду-победителя ждет переходящий кубок, за право обладания которым юные спортсмены поборются на кубке главы города по биатлону в следующем году, ведь планируется, что эти соревнования станут традиционными, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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