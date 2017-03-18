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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/01/49955.html

Спорт

Сборная Архангельска второй год подряд выиграла Беломорские игры

Сборная Архангельска второй год подряд выиграла Беломорские игры
Фото пресс-службы "Водника"
В областном центре на льду крытого модуля стадиона «Труд» завершился турнир по мини-хоккею с мячом, который проходил в рамках 51-х зимних Беломорских игр и Зимних Арктических игр. Соревнования проходили среди городов и районов Поморья. В них приняло участие две сборные команды Архангельска, а также ледовые дружины из Северодвинска и Плесецкого района.

На первом этапе все участники сыграли между собой в один круг. После чего были образованы полуфинальные пары.

Изначально главным фаворитом турнира была первая сборная команда Архангельска, основу которой составили игроки, которые еще несколько лет назад играли за «Водник» - Артём Шеховцов, Александр Гаврилов, Александр Серов, Илья Сысоев, Алексей Голдин, а также Василий Кололеев, в свое время выступавший за абаканские «Саяны». В круговом турнире они разгромили всех свои соперников с двухзначным счетом. В полуфинале архангелогородцы вновь не оставили ни единого шанса сборной Плесецкого района – 23:4.

Второй полуфинал, в котором встретились сборные Северодвинска и вторая команда областного центра, получился более упорным. По ходу поединка ледовая дружина из города корабелов выигрывала – 5:2, но архангелогородцы «не опустили» руки. Им удалось не только сравнять счет, но и за несколько секунд до финального свистка вырвать победу и путевку в решающий матч – 7:6.

Матч за третье место с участием сборных команд Северодвинска и Плесецкого района во многом напоминал второй полуфинал. Вновь северодвинцы вели по ходу встречи, и вновь их соперникам удалось сравнять счет – 4:4. В самом начале овертайма Виктор Ожогов забил «золотой» мяч и принес сборной Плесецкого района «бронзу» соревнований.

В финале явным фаворитом была первая сборная Архангельска. При этом она изначально не стала форсировать события. Сначала им удалось забить один мяч и после этого они немного успокоились. В этот момент вторая команда областного центра из целого ряда возможностей поразить ворота соперника сумела это сделать лишь дважды. Реализуй они хотя бы половину из них, то они вполне могли выйти вперед. За такую расточительность они поплатились по полной. Первая ледовая дружина Архангельска уверенно довела матч до победы – 9:2 и второй год подряд стала победителем Беломорских игр.

- Турнир по мини-хоккею с мячом сумел объединить любителей этого вида спорта, начинающих и нынешних хоккеистов. Подобное единение является хорошим способом пропаганды и развития массового спорта и здорового образа жизни, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. 

В следующие выходные на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет второй круг Чемпионата Архангельской области по мини-хоккею с мячом среди мужских команд, который завершит хоккейный сезон для любителей этого вида спорта в нашем регионе, - сообщает пресс-служба "Водника".

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