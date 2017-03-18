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Спорт

Биатлонисты Устьянского района успешно выступили на Вологодчине

Биатлонисты Устьянского района успешно выступили на Вологодчине
Фото biathlonrus.com
В Верховажском районе Вологодской области прошло открытое лично-командное первенство этого региона по пневматическому биатлону на призы двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Алябьева. За восемь комплектов наград боролись более сотни юных спортсменов из восьми спортивных школ городов и районов Вологодской и Архангельской областей.

Поморье представляли 16 воспитанников отделения биатлона Октябрьской ДЮСШ Устьянского района. Соревнования проходили у юношей и девушек в четырёх возрастных группах: 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 и 2004-2005 г.р. Девушки в зависимости от возраста преодолевали дистанции 3 км, 3,6 км, 4,5 км и 6 км. Юноши стартовали на дистанциях 3,6 км, 4,5 км, 6 км и 7,5 км. Стрельба для всех спортсменов проводилась на двух рубежах из положения лёжа и стоя.

Три наших земляка по итогам гонок завоевали медали. У девушек 2000-2001 г.р. «бронзой» отметилась Камилла Прожерина. Её результат на дистанции 4,5 км – 20 мин. 10.0 сек. при трёх промахах на стрельбище. В старшей категории у биатлонисток 1998-1999 г. р. серебряная медаль у Екатерины Кошкиной. Её время – 23 мин. 50.0 сек. При этом она, как и её подруга по команде Камилла Прожерина, также допустила три ошибки на огневом рубеже. 

Единственную награду у наших юношей завоевал Николай Чегланов. В младшей возрастной группе 2004-2005 г.р. он стал вторым. Николай достаточно быстро преодолел дистанцию 3,6 км за 17 мин. 43.0 сек. Однако его подвела крайне неудачная стрельба – сразу шесть промахов. Для сравнения победитель Алексей Комбаров из Вологды ошибся лишь однажды и показал результат 17 мин. 05.1 сек.

В общекомандном зачёте воспитанники Октябрьской ДЮСШ заняли второе место из восьми команд. В активе юных спортсменов из Устьянского района 1733 очка. Первенствовали на этих соревнованиях хозяева из Верховажского района – 1795 баллов. Тройку призёров замкнули биатлонисты Грязовецкого района – 1624 очка.

Александр Галин, Сегодня 10:17

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