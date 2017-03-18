Биатлонисты Устьянского района успешно выступили на Вологодчине

Поморье представляли 16 воспитанников отделения биатлона Октябрьской ДЮСШ Устьянского района. Соревнования проходили у юношей и девушек в четырёх возрастных группах: 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 и 2004-2005 г.р. Девушки в зависимости от возраста преодолевали дистанции 3 км, 3,6 км, 4,5 км и 6 км. Юноши стартовали на дистанциях 3,6 км, 4,5 км, 6 км и 7,5 км. Стрельба для всех спортсменов проводилась на двух рубежах из положения лёжа и стоя.
Три наших земляка по итогам гонок завоевали медали. У девушек 2000-2001 г.р. «бронзой» отметилась Камилла Прожерина. Её результат на дистанции 4,5 км – 20 мин. 10.0 сек. при трёх промахах на стрельбище. В старшей категории у биатлонисток 1998-1999 г. р. серебряная медаль у Екатерины Кошкиной. Её время – 23 мин. 50.0 сек. При этом она, как и её подруга по команде Камилла Прожерина, также допустила три ошибки на огневом рубеже.
Единственную награду у наших юношей завоевал Николай Чегланов. В младшей возрастной группе 2004-2005 г.р. он стал вторым. Николай достаточно быстро преодолел дистанцию 3,6 км за 17 мин. 43.0 сек. Однако его подвела крайне неудачная стрельба – сразу шесть промахов. Для сравнения победитель Алексей Комбаров из Вологды ошибся лишь однажды и показал результат 17 мин. 05.1 сек.
В общекомандном зачёте воспитанники Октябрьской ДЮСШ заняли второе место из восьми команд. В активе юных спортсменов из Устьянского района 1733 очка. Первенствовали на этих соревнованиях хозяева из Верховажского района – 1795 баллов. Тройку призёров замкнули биатлонисты Грязовецкого района – 1624 очка.