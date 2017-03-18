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Наталья Подольская вновь будет бороться за награды в международных соревнованиях

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/04/01/49952.html

Спорт

Наталья Подольская вновь будет бороться за награды в международных соревнованиях

Наталья Подольская вновь будет бороться за награды в международных соревнованиях
Фото vk.com/id13331093
Как известно, 10 марта в Лозанне прошло заседание антидопинговой комиссии Международной федерации каноэ (ИКФ), на котором решалась судьба девяти российских гребцов в связи с их возможными нарушениями антидопинговых правил. В их числе фигурировала и архангельская байдарочница, член сборной России, мастер спорта международного класса Наталья Подольская.

В пятницу, 31 марта, антидопинговая комиссия ИКФ приняла решение о допуске наших спортсменов, которые ранее были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена, ко всем международным стартам.

В комиссии решили, что нет достаточных доказательств вины россиян в нарушении антидопинговых правил. Тем не менее, для всех наших гребцов установлены дополнительные критерии допуска к международным соревнованиям. Им нужно дважды с начала года пройти тестирование на допинг, а анализ их допинг-проб должны провести лаборатории WADA, расположенные за пределами России.

Таким образом, с 1 апреля каноист Алексей Коровашков, байдарочники Наталья Подольская и Александр Дьяченко, а также ещё шесть российских гребцов, имена которых не сообщаются, могут выступать в любых международных стартах. По всей видимости, адвокаты наших спортсменов теперь поднимут вопрос о компенсации.

Как сообщил «Р-Спорт», Наталья Подольская по горячим следам отреагировала на решение ИКФ:

- Я, конечно, пока не знаю, что получится с компенсациями, процесс очень сложный. Но хотелось бы, чтобы то, что с нами сделали, не осталось безнаказанным, и чтобы в будущем такое не случилось с другими людьми. Думаю, мы займемся этим вопросом вместе с федерацией. Все родные и близкие рады за меня, но я не могу сказать, что в восторге, потому что всё это было так несправедливо, а разбирательство шло так долго. Я хочу поблагодарить Всероссийскую федерацию, президента Евгения Архипова и всех, кто работал и не бросил нас в этой ситуации, добился справедливости. Они нам очень сильно помогли, огромное им спасибо!

Остаётся только порадоваться за Наталью Подольскую и пожелать ей новых победных стартов в России и за её пределами.

Александр Галин, Сегодня 09:46

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Комментарии
Стас, сегодня 13:55

Молодец,Наташка! Мы все за тебя болеем,мы все с тобой! Теперь ты должна с удвоенной силой работать и доказать этим международным чиновникам-козлам какие мы северянки самые-самые.Успехов!!!
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