Спортивное Поморье заняло 35-е место во Всероссийском смотре-конкурсе

В Министерстве спорта России вчера были подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2016год. Оценка работы всех регионов осуществлялась по шести направлениям и в трёх группах по численности населения.

Каждому субъекту РФ присваивалось место по работе в следующих направлениях:

1.​ физическая культура и массовый спорт

2.​ подготовка спортивного резерва

3.​ спорт высших достижений

4.​ адаптивная физическая культура и спорт

5.​ материально-техническая база

6.​ финансирование физической культуры и спорта

С какими же показателями оказалась в этом своеобразном рейтинге Архангельская область? Из 85 субъектов страны она заняла 35-ю позицию, набрав в сумме 237 мест. Вот, как они выглядят по шести направлениям: 1 – 54-е место, 2 – 18-е, 3- 40-е, 4 – 65-е, 5 – 36-е и 6 – 24-е. Как видно, лучший показатель у спортивного Поморья в подготовке спортивного резерва, а худший – в развитии адаптивной физической культуры и спорта.

Что касается места в группе, сразу стоит отметить, что Архангельская область вошла во вторую группу, где численность населения в субъекте составляет до 2 млн. человек. В ней мы занимаем 17-е место из 30-и субъектов РФ. В этой группе лидируют Тюменская область – 128 мест, Белгородская область – 132 и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 146 мест. В целом же по стране самым спортивным регионом является Краснодарский край – 55 мест, на втором и третьем местах – Республика Татарстан – также 55 и Санкт-Петербург – 122 места.

Теперь попробуем сравнить показатели развития физической культуры и спорта в Архангельской области в 2015 и 2016 годах. В 2015-м Поморье в аналогичном рейтинге занимала 40-ю позицию, набрав 235 мест. По шести направлениям работы цифры выглядели следующим образом: 34-е, 20-е, 38-е, 71-е, 37-е и 35-е места. Как явствует из приведённых данных, сумма мест осталась практически на одном уровне.

Мы несколько улучшили свои показатели по подготовке спортивного резерва, развитию адаптивной физической культуры и спорта, материально-технической базы и особенно финансированию физической культуры и спорта. Зато по двум направлениям Поморье не преуспело. Мы сдали позиции по спорту высших достижений и опустились сразу на 20 мест (с 34 на 54-е) в развитии физической культуры и массового спорта.

Таким образом, в нашем регионе наблюдается положительная динамика роста в организации физкультурно-массовой работы по четырём направлениям из шести. Однако 54-е место в таком важнейшем деле, как физическая культура и массовый спорт, должны настораживать тех, кто отвечает за судьбы поморского спорта.