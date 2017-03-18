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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/31/49944.html

Спорт

Юные хоккеисты «Зари» завершили выступление в Сочи

Юные хоккеисты «Зари» завершили выступление в Сочи
Фото vk.com/hokkeyvelsk На снимке: Хоккеисты "Зари" на сочинском льду
На льду сочинского олимпийского объекта «Льдинка» вчера свой последний матч в рамках Всероссийских финальных соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова провели хоккеисты вельской «Зари». Они выступали в старшей возрастной группе 2002-2003 г.р.

Как известно, на групповом этапе наши ребята выступили не столь успешно, как хотелось бы. По ходу соревнований они одержали одну победу и потерпели два поражения. По итогам группового этапа вельчане заняли третье место и были вынуждены бороться только за места с 37 по 40-е. Соперниками наших земляков в этом утешительном турнире стали коллективы «Барс» из Абакана, «Красные лисы» из Мурманска и «Крымские ястребы» из Симферополя.

На этой стадии соревнований хоккеисты «Зари» показали себя достойно. Они одержали три победы, набрали 9 очков и финишировали первыми в группе С, заняв по итогам сочинского турнира 37-е место. Ребята из Вельска по очереди переиграли «Барс» - 8:1, «Красных лис» - 3:0 и «Крымских ястребов» - 2:1.

Лучшими бомбардирами турнира за 37-40-е места в составе «Зари» стали Никита Богдашин и Даниил Нецветаев. По системе «гол+пас» они набрали 6 и 5 баллов соответственно. Победитель и призёры в старшей возрастной группе определятся сегодня. В финале встретятся хоккеисты «Олимпа» из Татарстана и «Лавины» из Краснодарского края.

А уже 2 апреля в Сочи стартуют Всероссийские финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в средней возрастной группе 2004-2005 г.р. За награды будут бороться команды из 60-и регионов России. Архангельскую область будет представлять «Норд» из столицы Поморья.

Александр Галин, Сегодня 14:27

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