В Архангельске завершились "Зимние Арктические игры"

В Архангельске встретились около тысячи спортсменов из двадцати регионов страны, чтобы принять участие в "Зимних Арктических играх". Самому молодому участнику соревнований едва исполнилось шесть лет, а самому авторитетному – уже за пятьдесят.

В научной библиотеке САФУ прошёл шахматный фестиваль «Поморская ладья». Сеанс одновременной игры провёл архангельский гроссмейстер Александр Черняев. Студенты САФУ сразились с будущими медиками из СГМУ, а участники и гости фестиваля получили возможность поиграть в ростовые шахматы. В электронном читальном зале состоялись дуэли между шахматистами Архангельска, Северодвинска и Мирного.

Стадион «Труд» принял у себя юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open». В соревнованиях участвовали 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей. Победителями стали хозяева турнира.

В этот же день прошел финал регионального турнира по хоккею на валенках. Победителем стала сборная пенсионеров и действующих сотрудников 2-ой пожарной части Ломоносовского округа МЧС России «Искра».

Особый интерес у зрителей вызвал фестиваль «Арктика – территория ГТО». Несколько лучших фитнес-центров Архангельска соревновались между собой в традиционных дисциплинах ГТО.

Одним из главных событий Зимних Арктических игр стало первенство России по дзюдо для юношей и девушек младше 15 лет. Свой сильный характер и безупречную технику в первых же схватках показали спортсмены Архангельской области, которые и стали победителями первого дня.

Активно принимают участие в Зимних Арктических играх и спортсмены с ограниченными возможностями. На фестивале «Арктика – территория ГТО» в каждую команду был включён представитель Центра развития адаптивного спорта.

Завершился насыщенный спортивный день играми «Ночной хоккейной лиги». Уже в ближайшие дни будет определён победитель регионального финала, сообщает пресс-служба областного правительства.