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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/31/49932.html

Спорт

Финал в дивизионе НХЛ «Любитель 40+» ознаменовался скандалом

Финал в дивизионе НХЛ «Любитель 40+» ознаменовался скандалом
Фото vk.com/club66416225
В региональном этапе VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ) настала пора решающих поединков. Первыми выпало выяснять отношения финалистам дивизиона «Лига Надежды» (Любитель 18+) – «Ледоколу» из Архангельска и «Двине» из Новодвинска.

Мало, кто сомневался в превосходстве архангелогородцев в этом противостоянии. Хоккеисты «Ледокола» на всём протяжении турнира выглядели чуть ли не на голову выше всех своих соперников. Вот и оба матча с новодвинцами на предварительном этапе они уверенно выиграли – 8:2 и 8:0. Казалось, шансов у «Двины» практически нет.

Однако тем и хороши финальные поединки, что здесь часто многое, если не всё решает психология спортсменов, их настрой на игру. Вот и первая встреча команд подтвердила эту истину. В стартовом периоде заброшенных шайб не было, а в начале второго Сергей Кузнецов вывел новодвинцев вперёд – 1:0.

Лишь в конце периода Александр Сыров сумел уравнять шансы обеих дружин – 1:1. Всё решила заключительная 20-минутка, в которой сказалось более высокое мастерство архангелогородцев. Забросив три безответные шайбы, они одержали столь важную победу – 4:1. Впереди у «Ледокола» и «Двины» ответный поединок, который пройдёт 1 апреля в Северодвинске на площадке Ледовой арены «Беломорец».

Стартовый финальный матч в дивизионе «Любитель 40+» между архангельским «Помором» и котласским «Фрегатом» вчера ожидался хоккеистами и болельщиками с особым нетерпением. В отличие от финала «Лиги Надежды» в этой паре всё выглядит не столь однозначно. На предварительном этапе «поморы» одержали две победы – 5:4 и 11:3, а одну игру завершили вничью – 6:6.

Как бы то ни было, первый финальный поединок мог дать ответы на многие вопросы, но он не состоялся! Причина на первый взгляд банальная: хоккеисты «Фрегата» не прибыли на матч. Стоит отметить, что они уведомили организаторов турнира о том, что не смогут приехать в Архангельск, и попросили перенести обе финальные встречи на 1 и 2 апреля.

Случись такое в рамках предварительного этапа, и мало бы кто это заметил. Но тут ситуация совсем иная. Сорван финальный матч за право представлять Архангельскую область во Всероссийском финале в Сочи. Между прочим, решающие игры в обоих дивизионах проходят в рамках «Зимних Арктических игр», которые теперь ознаменовались хоккейным скандалом.

Как же решилась судьба несостоявшегося матча? Тут надо отдать должное организаторам соревнований, которые заняли твёрдую позицию по отношению к котлашанам и вынесли свой вердикт: за неявку на игру в Архангельск засчитать «Фрегату» техническое поражение со счётом 0:5.

Теперь всё решится 1 апреля в Северодвинске, где сразу после ответного матча «Ледокол» - «Двина» на лёд выйдут хоккеисты «Помора» и «Фрегата». Время начала этой увлекательной игры намечено на 11.45. Котлашанам для продолжения борьбы необходима только победа с любым счётом.

В этом случае будет проведён третий решающий поединок за путёвку в Сочи. Он состоится 2 апреля там же в Ледовой арене «Беломорец» в 8.30. После вчерашних событий субботнее противостояние архангелогородцев и котлашан в городе корабелов представляется абсолютно непредсказуемым. Что ж, тем и хорош наш хоккей.

Александр Галин, Сегодня 08:30

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