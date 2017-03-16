В чемпионате Поморья по волейболу определились лидеры

Близится к завершению первый этап чемпионата Архангельской области по волейболу среди мужских и женских команд. В воскресенье, 9 апреля, пройдут заключительные матчи, после которых определятся по четыре сильнейших коллектива в обоих турнирах. Они и разыграют медали.

В соревнованиях мужчин безусловными лидерами являются архангельские «Гидросервис» и «Динамо». Они провели по пять игр, в которых набрали 14 и 12 очков соответственно. Волейболисты «Гидросервиса» одержали пять побед, а динамовцы уступили лишь в одном поединке своему главному сопернику – 1:3.

За попадание в первую четвёрку будут бороться, прежде всего, «Строитель» из Северодвинска – 9 очков, «Каравелла» и «Галактика» из столицы Поморья – 6 и 5 баллов. При этом шансы «строителей» и спортсменов «Каравеллы» видятся чуть выше.

Не стоит, конечно, сбрасывать со счетов «Строитель-2» из города корабелов и «Химик» из Коряжмы. Однако стоит учесть, что коряжемцы уже сыграли все свои матчи, набрав 7 очков. У второго состава «Строителя» в активе четыре балла, но впереди сложные поединки с «Динамо», «Гиросервисом» и «Каравеллой». К сожалению, у «Звезды» из Мирного после трёх встреч очков пока нет.

В турнире девушек уверенно лидирует «Каравелла» - 11 очков после четырёх игр. Также без единого поражения выступают и волейболистки ДЮСШ-99 – 6 баллов, но у них сыграны только два матча. Третье и четвёртое места будут оспаривать, по всей вероятности, «Искра» из Котласа и архангельская «Олимпика». В их активе пока 3 и 4 очка соответственно. Две другие команды - «ТЭЧ-Сервис» из Новодвинска и «Арктики-САФУ» - набрали 2 и 1 очко.

Результаты последних игр: мужчины – «Строитель-2» - «Галактика» - 3:2, «Гидросервис» - «Галактика» - 3:2, «Каравелла» - «Гидросервис» - 1:3, «Динамо» - «Строитель» - 3:0, «Химик» - «Звезда» - 3:0, «Химик» - «Строитель-2» - 2:3, «Строитель» - «Гидросервис» - 0:3;

женщины – «Каравелла» - «Олимпика» - 3:2, «Искра» - «ТЭЧ-Сервис» - 3:0.