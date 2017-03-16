В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

В Фестивале приняли участие команды физкультурно-спортивных клубов города Архангельска ( Палестра, Zavod), сборные СГМУ И САФУ, правительства Архнгельской области и центра развития адаптивного спорта.
Участники должны были выполнить нормы «ГТО»: прыжок в длину с места, подтягивание, рывок гири, сгибание и разгибание рук и т. д.
Также в рамках фестиваля прошли соревнования по дисциплинам "кроссфит" и силовой экстрим".
По итогам командного зачета первое место заняла команда клуба "Палестра", - сообщает пресс-служба центра развития спорта "Водник".