В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

29 марта в Архангельске в рамках Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» и "Зимних арктических игр -2017" прошел фестиваль «Арктика – территория ГТО».

В Фестивале приняли участие команды физкультурно-спортивных клубов города Архангельска ( Палестра, Zavod), сборные СГМУ И САФУ, правительства Архнгельской области и центра развития адаптивного спорта.

Участники должны были выполнить нормы «ГТО»: прыжок в длину с места, подтягивание, рывок гири, сгибание и разгибание рук и т. д.

Также в рамках фестиваля прошли соревнования по дисциплинам "кроссфит" и силовой экстрим".

По итогам командного зачета первое место заняла команда клуба "Палестра", - сообщает пресс-служба центра развития спорта "Водник".