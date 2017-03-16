Архангельские дзюдоисты взяли "золото" на первенстве России

В Архангельске проходит первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. За медали борются 145 юных спортсменов из 16 регионов России. Турнир проходит в рамках международного форума «Арктика – территория диалога» и входит в программу Зимних Арктических игр.

Соревнования проходят в командных дисциплинах, индивидуальные медали не разыгрываются. Абсолютный победитель определяется по итогам двух дней. В первый день команды показывают свое знание приемов на оранжевый пояс, во второй день проходят поединки.

В первый день состязаний отлично показала себя сборная Архангельской области. Наши ребята вышли в финал вместе со своими сверстниками из Краснодарского края и Самарской области, а по его итогам завоевали первое место в технике «Ката» и получили золотые медали.

Второе место заняла сборная Краснодарского края, третьими стали юные дзюдоисты Самарской области, - сообщает агентство по спорту Архангельской области.