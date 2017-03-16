В Архангельске завершился турнир по хоккею на валенках

В предварительном играх приняли участие 7 команд. В финал вышли спортколлектив из Соломбалы «Торнадо» и сборная пенсионеров и действующих сотрудников 2-ой пожарной части Ломоносовского округа МЧС России «Искра».

С самого начала матча пожарные погасили огонь яростных соперников и, воспользовавшись ошибками в обороне «Торнадо», сперва повели в счете, а затем и уверенно довели встречу до победного конца. Итоговый счет -4:1.

После регионального финала, надели валенки и взяли в руки клюшки чиновники. В товарищеском матче встретились сборная Архангельской области и сборная международного арктического Форума «Арктика - территория диалога».

У «международников» оказалась более длинная скамейка запасных. Кроме того, они действовали более уверенно в атаке, не забывая и про рубежи обороны. В итоге, они пять раз огорчили Максима Васильева, защищавшего ворота сборной Архангельской области. Соперники в синей форме ответили лишь одним забитым мячом.

Ну а хоккейные баталии на стадионе «Труд» не закончились. В ближайшие дни на льду крытого модуля в рамках «Зимних арктических игр» пройдут региональные финалы «Ночной хоккейной лиги», - сообщает пресс-служба "Водника".