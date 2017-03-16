Новости дня

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Архангельскую область

Архангельские спортсмены победили в турнире «Водник Open»

На Арктическом форуме рассказали, что Россия лидирует в создании атомного ледокольного флота

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий

Мобильная версия 16+

Среда, 29 марта, 22:02

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/29/49900.html

Спорт

Архангельские спортсмены победили в турнире «Водник Open»

Архангельские спортсмены победили в турнире «Водник Open»
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В Архангельске завершился XVII юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», который проходил в рамках Зимних Арктических игр. В нем приняли участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей.

Лучшие ледовые дружины определялись в двух возрастных группах: 2003–2004 г.р. и 2005–2006 г.р.  Главными претендентами на победу были хозяева –воспитанники регионального центра развития спорта «Водник», который для участия в турнире делегировал семь команд. 

В старшей возрастной группе основная борьба развернулась между командами «Водник–2003» и «Водник–2004». До очного поединка оба соперника шли без потерянных очков. 

Долгое время шла примерно равная игра с одинаковыми шансами на успех каждой из сторон. Развязка наступила в середине второй половины встречи, когда в течение восьми минут форвард команды «Водник-2003» Константин Сухондяевский трижды поразил ворота соперника. Точку в матче поставил Михаил Ширшов – 6:1. 

В итоге «Водник-2003» стал победителем турнира. Их младшие земляки стали вторыми. «Бронза» досталась команде СДЮСШОР из Мончегорска. 

В младшей возрастной группе весь пьедестал почета заняли команды регионального центра развития спорта «Водник»: «Водник–2005–1», «Водник–2006» и «Водник–2005–2». 

Специальным призом от организаторов турнира была отмечена единственная девушка, принимавшая участие в играх – Мария Тюкавина из первой команды «Водник–2005», - сообщает агентство по спорту АО.

Сегодня 17:44

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Чилингаров: по Арктике надо договариваться. Но национальные интересы выше Сегодня 16:36

На "деловом завтраке", прошедшем в рамках Арктического форума, обсудили компенсацию северных льготСегодня 14:16
7 комментариев

На Арктическом форуме подписали первое соглашениеСегодня 13:16
1 комментарий

Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов о роли Поморья в АрктикеСегодня 11:51
3 комментария

На форуме «Арктика. Сделано в России» прошел день Архангельской областиСегодня 08:39

Спорт

В Архангельске открылись Зимние Арктические игрыСегодня 16:07

Рыболовы-спортсмены из Новодвинска приняли участие в Беломорских играхСегодня 14:57
1 комментарий

Лыжница из Вельска завоевала «бронзу» в СыктывкареСегодня 14:38
2 комментария

В Архангельске открылся шахматный фестиваль "Поморская ладья"Сегодня 12:41

В Новодвинске завершился городской чемпионат по баскетболуСегодня 12:18

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Архангельскую область

На Арктическом форуме рассказали, что Россия лидирует в создании атомного ледокольного флота

В арктических вузах количество бюджетных мест увеличилось в четыре раза

В Северодвинске пройдут бесплатные фитнес-тренировки

В столице Поморья обсудили перспективы экологической политики в Арктике

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий

"Ростелеком" в Архангельске обеспечит услугами связи Арктический форум

Игорь Орлов встретился с делегацией из Китая

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

В Северодвинске мужчина похитил у знакомой телефон

В Цигломени водитель иномарки сбил одиннадцатилетнего мальчика

В Котласе спасатели вызволили детей, оказавшихся взаперти

Этой весной ледоход в Поморье придёт раньше обычного

В Архангельске женщина ограбила посетителя бара

В Архангельске открылись Зимние Арктические игры

Рыболовы-спортсмены из Новодвинска приняли участие в Беломорских играх

Лыжница из Вельска завоевала «бронзу» в Сыктывкаре

В Архангельске открылся шахматный фестиваль "Поморская ладья"

В Архангельске выступит флейтист Виктор Воробьев

В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса

В Архангельске прошли IX Северные детские чтения

На "Неделю культуры США" в Архангельск приедет делегация из Большого Портленда

Театр драмы предлагает приобрести билеты онлайн со скидкой
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru