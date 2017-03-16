В Архангельске открылись Зимние Арктические игры

В центре развития спорта «Норд Арена» прошла церемония открытия первых «Зимних Арктических игр 2017».

Лучшие творческие коллективы областного центра красочно, в необычной форме рассказали о каждом спортивном мероприятии, включённом в программу «Зимних Арктических игр».

Всего их семь. Это первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, физкультурно-спортивный праздник «Беломорские игры», юношеский турнир по хоккею с мячом «VODNIK OPEN», открытый турнир среди любительских команд по хоккею на валенках, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный фестиваль «Поморская ладья» и региональный финал всероссийского фестиваля «Ночная Хоккейная Лига», - сообщает пресс-служба правительства области.

– У «Зимних Арктических игр» важная миссия – они дают новый толчок к занятиям спортом для многих северян, особенно для молодежи. России нужны сильные, крепкие, здоровые граждане, способные выполнять важные государственные задачи, в том числе в экстремальных условиях Арктики, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.