Рыболовы-спортсмены из Новодвинска приняли участие в Беломорских играх

С 24 по 26 марта новодвинская команда представила наш город на Беломорских играх по спортивному рыболовству. Состязания проходили в Онеге.

В состав сборной вошли Павел Кукин, Денис Маричев и Николай Костромин. В общекомандном зачёте они заняли четвёртое место. Первое место у команды из Котласа.

Как сообщил председатель местного отделения Федерации спортивного и любительского рыболовства Александр Постников, спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом, будут тренироваться, чтобы в следующих играх улучшить свой результат. Тем более, что по итогам первого тура, в личном зачёте, Денис Маричев занял второе место, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.