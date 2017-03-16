Лыжница из Вельска завоевала «бронзу» в Сыктывкаре

В столице Республики Коми стартовали XXXII Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. на призы заслуженного мастера спорта Раисы Сметаниной. За медали будут бороться 507 юных спортсменов из 36 регионов России, в том числе и Архангельской области.

В первый день состязаний, 29 марта, юноши выявляли сильнейших в гонке на 7.5 км, а девушки – на 5 км свободным стилем. Великолепно выступила наша землячка из Вельска Елизавета Горбунова. Она финишировала на третьем месте и завоевала бронзовую медаль. Время вельской лыжницы – 13 мин. 48.9 сек.

Свою награду она буквально вырвала в остром соперничестве с Валерией Краснопёровой из Тюмени. Девушек разделили всего 0.9 сек. Победительницей в этой дисциплине стала Амина Иванова из Смоленской области – 13 мин. 11.1 сек. «Серебро» досталось Веронике Степановой из Камчатского края – 13 мин. 25.1 сек. Всего же в гонке приняли участие 223 спортсменки.

Среди 266-и юношей, выступавших в гонке на 7.5 км, лучшим из наших земляков стал также представитель Вельска Никита Оскорбин. Он финишировал 36-м с результатом 19 мин. 09.3 сек. Первое же место занял Павел Соловьёв из Пермского края – 17 мин. 22.2 сек.

В программу сыктывкарских стартов помимо состоявшихся гонок вошли также спринт свободным стилем, гонки на 3 и 5 км «классикой», а также эстафеты – 4х3 и 4х5 км. Соревнования завершатся 2 апреля.

Остаётся добавить, что победителям и призерам соревнований будут вручены специально изготовленные памятные медали, дипломы и подарки, а спортсменам, занявшим места с 4 по 6-е - дипломы и подарки. Тренеров победителей наградят дипломами.