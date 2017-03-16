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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/29/49876.html

Спорт

В Архангельске открылся шахматный фестиваль "Поморская ладья"

В Архангельске открылся шахматный фестиваль "Поморская ладья"
Фото пресс-службы центра развития спорта "Водник"
В здании научной библиотеки САФУ состоялось торжественное открытие шахматного Фестиваля «Поморская ладья». Мероприятие проходит в рамках «Зимних арктических игр».

- Покоритель Арктики- это, пожалуй, не только физически сильный, здоровый человек. Это человек с высоким интеллектом, который сможет управлять сложной современной техникой и принять верное решение в экстремальной ситуации. А шахматы – это именно та игра, которая развивает ум, скорость реакции, стратегическое мышление, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В рамках фестиваля пройдет сразу несколько интересных мероприятий: сеанс одновременной игры с архангельским гроссмейстером Александром Черняевым, студенты САФУ сразятся за шахматными досками с будущими медиками из СГМУ, для всех желающих будут работать площадки свободной и дистанционной игры. 

Победителям фестиваля «Поморская ладья» будут вручены грамоты, медали и главный символ «Зимних арктических игр» - «Кубок Арктики».

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