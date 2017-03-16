В Новодвинске завершился городской чемпионат по баскетболу

28 марта завершился чемпионат Новодвинска по баскетболу среди мужских команд. Семь коллективов боролись за право называться самой сильной сборной города.

Окончательные «точки над I» новодвинских баскетбольных баталий были расставлены вчера, на завершающей встрече.

В финальном поединке встретились два давних соперника, известные известные в городе сборные - «Максимум» и «Дина». Это была принципиальная финальная встреча для обеих команд, так как в прошлом году игроки «Максимума» вырвали золото у ребят «Дины». Поэтому сейчас у каждого коллектива была своя цель - сохранить лидерство или же взять матч-реванш за прошлогодний проигрыш.

Как отметил главный судья чемпионата Юрий Михайлусов, с первых минут завершающей игры лидерскую позицию заняла команда «Дина», которая на протяжении всех четырёх четвертей ни на секунду не теряла своё преимущество.

88/97 в пользу «Дины» - таков исход финала. Таким образом, в этом году ребята «Дины» вернули себе чемпионское звание. Серебро соответственно у баскетбольного коллектива «Максимум». Третью строчку турнирной таблицы заняли новодвинские студенты САФУ, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.