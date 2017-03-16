В Новодвинске завершился городской чемпионат по баскетболу

Окончательные «точки над I» новодвинских баскетбольных баталий были расставлены вчера, на завершающей встрече.
В финальном поединке встретились два давних соперника, известные известные в городе сборные - «Максимум» и «Дина». Это была принципиальная финальная встреча для обеих команд, так как в прошлом году игроки «Максимума» вырвали золото у ребят «Дины». Поэтому сейчас у каждого коллектива была своя цель - сохранить лидерство или же взять матч-реванш за прошлогодний проигрыш.
Как отметил главный судья чемпионата Юрий Михайлусов, с первых минут завершающей игры лидерскую позицию заняла команда «Дина», которая на протяжении всех четырёх четвертей ни на секунду не теряла своё преимущество.
88/97 в пользу «Дины» - таков исход финала. Таким образом, в этом году ребята «Дины» вернули себе чемпионское звание. Серебро соответственно у баскетбольного коллектива «Максимум». Третью строчку турнирной таблицы заняли новодвинские студенты САФУ, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.